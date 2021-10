Wycinka w stołecznych lasach. Dlaczego drzewa idą pod topór?

Jak informuje ratusz, w stołecznych lasach ruszyły coroczne "zabiegi pielęgnacyjne". Co kryje się pod tą nazwą? Główne prace pielęgnacyjne to tak zwana "trzebież", czyli usuwanie w lesie konkretnych, pojedynczych drzew. Urzędnicy zapewniają, że wycięte zostaną te zamierające, zasiedlone przez szkodniki, z widocznymi objawami chorobowymi lub uszkodzeniami. "Podczas trzebieży usuwane są również obce, w tym inwazyjne gatunki drzew, a także część drzew zdrowych, rosnących zbyt gęsto. Wycinka tych ostatnich ma na celu stworzenie przestrzeni dla sąsiadujących drzew w celu rozbudowy ich koron i umożliwienia optymalnego wzrostu. Dzięki usunięciu pojedynczych egzemplarzy, pozostałe drzewa mają do dyspozycji więcej zasobów, dzięki czemu mogą lepiej i stabilniej się rozwijać" - tłumaczą w komunikacie urzędnicy.