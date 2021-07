Wyciek danych z numerami ksiąg wieczystych. UODO analizuje działania stołecznego ratusza

Urząd Ochrony Danych Osobowych przygląda się incydentowi z udostępnieniem osobom niepowołanym numerów ksiąg wieczystych w mailach stołecznego ratusza. Urzędnicy analizują, jak doszło do tej sytuacji oraz czy są podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego i nałożenia kar.

Ponad dwa tysiące adresów

Ratusz poinformował, że "natychmiast po odkryciu błędu, wysłał do nieuprawnionych odbiorców prośbę, by usunęli wykazy". Odbiorcy zostali również zobowiązani do zachowania poufności danych, które do nich dotarły. Nie mogą udostępniać ich innym. Zostali też pouczeni o konsekwencjach prawnych związanych z nieuprawnionym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych.