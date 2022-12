Komendant główny ma zeznawać w prokuraturze

We wtorek śledczy, w charakterze świadka, mają przesłuchać komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka. Chodzi o zeszłotygodniową eksplozję w gmachu komendy głównej.

O sprawie napisało radio RMF FM. Jak podali dziennikarze, Jarosław Szymczyk ma się stawić we wtorek w warszawskiej prokuraturze regionalnej w związku z zeszłotygodniowym incydentem w siedzibie komendy.

Eksplozja w Komendzie Głównej Policji

W ubiegłym tygodniu w gmachu Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że stało się to "w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem" komendanta Jarosława Szymczyka. "Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11-12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb" - podał resort w komunikacie.