Ucierpieli w wybuchu, jednemu z poparzonych przeszczepiono skórę. Wrócili do pracy

Pracownicy poparzeni podczas wybuchu na budowie zajezdni na Annopolu, wrócili do pracy - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich. Jeden z mężczyzn był poważnie ranny, lekarze z Siemianowic Śląskich musieli przeszczepić mu skórę.

Do wybuchu gazu w kanale kanalizacyjnym doszło pod koniec października ubiegłego roku . Pracownicy jednego z podwykonawców budujących zajezdnię tramwajową na Annopolu, wykonywali prace spawalnicze. W pewnym momencie doszło do eksplozji, w wyniku której trzech robotników zostało poparzonych, jeden bardzo poważnie.

- Panowie wrócili już do pracy - powiedział nam w środę Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. - Jeden z poszkodowanych był leczony w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Miał bardzo ciężkie poparzenia, konieczny był przeszczep skóry - dodał.

Śledztwo w sprawie wybuchu prowadzi prokuratura, na razie nikomu nie postawiono zarzutów. - To nie był wybuch gazu z sieci, przyczyną było prawdopodobnie wylewanie do instalacji ściekowych chemikaliów - wyjaśnił rzecznik tramwajarzy, zastrzegając, że ustalenie przyczyny to zadanie śledczych.