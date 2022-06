Wybuch w mieszkaniu na Ursynowie. Areszt dla właściciela

czytaj dalej

Dwa słomiane misie dostały "zakaz uczestnictwa" w proteście przeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Policja nie pozwoliła uczestnikom zgromadzenia, by zabrali je ze sobą do tłumu. Jak tłumaczy, zachodziły obawy, że w upalny dzień może dojść do samozapłonu suchej słomy.