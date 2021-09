Zamkną Wybrzeże Helskie i Szczecińskie. W weekend drogowcy będą układali ostatnią warstwę nawierzchni

W weekend zamknięta zostanie część Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego. Drogowcy zamierzają ułożyć w tym czasie ostatnią warstwę nawierzchni na przebudowanej jezdni. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej potrwają do poniedziałkowego poranka.

Prace związane z układaniem nowej nawierzchni rozpoczną się w piątek około godziny 22. Drogowcy wyłączą z ruchu odcinek jezdni pomiędzy Portem Praskim a mostem Gdańskim. Niedostępne dla ruchu kołowego będą także skrzyżowania Wybrzeża z ulicami Kłopotowskiego, Okrzei i Ratuszową. Objazd zostanie wytyczony przez Jagiellońską, Zamoyskiego i Sokolą. Dodatkowo, by umożliwić dojazd do posesji, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Okrzei na odcinku od granicy placu budowy do skrzyżowania z Sierakowskiego.