Tunel, podziemny przystanek i półtora kilometra trasy. Zaprojektują linię tramwajową na Ochocie

Trasa do Grójeckiej

Wyjazd i kolejny przystanek znajdować się będą między jezdniami ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Dalej trasa będzie prowadzić aż do Grójeckiej, gdzie powstanie węzeł rozjazdowy – pozwoli tramwajom skręcać do centrum, w stronę alei Krakowskiej lub do pętli Banacha.

Ta inwestycja to część długiej trasy do Wilanowa. Cała ma mieć blisko 19 kilometrów, połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Czas przejazdu tramwajem z Wilanowa do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut, do stacji metra Pole Mokotowskie – ok. 18 minut, a do Dworca Zachodniego – ok. 30 minut.