Tobiasz Bocheński o Pałacu Kultury i Nauki : jest estetycznym szkaradztwem

Podczas programu "Rozmowa Piaseckiego" Bocheński został zapytany o to, czy zburzyłby Pałac Kultury i Nauki. - Nie, nie zburzyłbym - odpowiedział. Nawiązał do książki "Kompleks Pałacu. Życie społeczne stalinowskiego wieżowca w kapitalistycznej Warszawie" autorstwa Michała Murawskiego, która - jak powiedział- opisuje Pałac Kultury w kulturze, socjologii i postrzeganiu warszawiaków przez lata.

Problem korków w Warszawie

Podkreślił, że jego zdaniem korki w Warszawie biorą się z remontów. Jednocześnie stwierdził też, ze remonty to "normalna bieżąca działalność miasta". Dodał też, że żadna z inwestycji, realizowanych przez Rafała Trzaskowskiego, m. in. przebudowa Placu na Rozdrożu, czy tramwaj do Wilanowa "nie ma charakteru dużego projektu, który pan prezydent zostawiłby po sobie". - Na tym polega problem kandydatury Rafała Trzaskowskiego - powiedział Bocheński. Zapytany przez Konrada Piaseckiego o to, jaki projekt zostawiłby po sobie, odpowiedział, że zdradzi to w trakcie kampanii wyborczej.