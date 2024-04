Zatrzymano trzech nieletnich, najmłodszy miał 10 lat

Interwencję podjęli strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego. "Na widok funkcjonariuszy młodzi chuligani zaczęli uciekać. Dwóch z nich strażnicy ujęli. Małżonkowie rozpoznali w nich sprawców dewastacji, których widzieli w oknach" - przekazała w komunikacie straż miejska. Jak dodała, obaj to nieletni mieszkańcy Pragi Północ i uczniowie tamtejszych szkół podstawowych. Jeden ma 13, a drugi 12 lat. "Jak zeznała kolejna osoba, przechodnie zwracali dzieciom uwagę, jednak zostali zwymyślani" - dodali strażnicy.

Jak poinformowała straż miejska, to kolejna dewastacja tego zabytku w ciągu niespełna miesiąca.

Miała być fabryka, ale powstała "szkoła tramwajarzy"

Budynek Gimnazjum Roesnerowej przy Kawęczyńskiej 12 powstał pod koniec lat 20. XX wieku. Początkowo należał do żydowskiej rodziny Datynerów i miał być fabryką. Jednak przedsięwzięcie upadło, a nieruchomość została zlicytowana. Nowa właścicielka Halina Roesner utworzyła w nim gimnazjum, nazywane przez przedwojennych mieszkańców Pragi "szkołą tramwajarzy" (zajezdnia nieopodal działa do dziś). W 1938 roku w budynku mieściło się liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Po zajęciu Pragi we wrześniu 1944 roku Armia Czerwona ulokowała tu Trybunał Wojenny i prokuraturę. W piwnicach do dziś zachowały się charakterystyczne drzwi do celi z tzw. "judaszem". Po zakończeniu wojny w budynku ulokowano pierwsze na Pradze żeńskie liceum, a pod koniec lat 50. hotel Ochotniczych Hufców Pracy. Przez ostatnie kilka lat budynek nie był użytkowany.