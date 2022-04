Wstrzymane loty na Okęciu. Samoloty nie startowały i nie lądowały przez pół godziny

Czwartek to kolejny dzień opóźnień na Lotnisku Chopina. W godzinach porannych na około 30 minut wstrzymano wszystkie operacje. Jak poinformował przedstawiciel warszawskiego portu lotniczego, zabrakło personelu kontroli ruchu lotniczego.

Do redakcji Kontakt 24 napisał Sebastian, pasażer opóźnionego lotu z Warszawy do Barcelony. "Ze względu na brak kontrolerów zostały wstrzymane wszystkie starty z lotniska Okęcie. Jak powiedział Kapitan B 737-800 lecącego do Barcelony przez najbliższe 30 minut zostały wstrzymane wszystkie starty. Pasażerowie czekają na pokładzie, planowy wylot 7:50" - napisał po godzinie 8 czytelnik.