Pół tysiąca odwołań, półtora roku postępowania, przesuwane terminy. Co dalej z obwodnicą przez Wesołą?

561 odwołań

Aktualny termin rozpatrzenia 561 odwołań został wyznaczony na 3 lipca 2020 roku. GDOŚ tłumaczy, że przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. - Obszerna dokumentacja sprawy została przekazana do GDOŚ w styczniu 2019 roku. Zgromadzone do tej pory akta sprawy, wraz z odwołaniami, obejmują 55 segregatorów oraz dokumentację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - informuje Piotr Otrębski, rzecznik GDOŚ. Raport wraz z uzupełnieniami zajmuje pięć tomów.

Rzecznik zapewnia, że GDOŚ, jako organ odwoławczy, "podejmuje szereg czynności w sprawie między innymi związanych ze zbadaniem interesu prawnego odwołujących oraz wyjaśnieniem stanu faktycznego sprawy". Podkreśla też, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego rozpatrywanie odwołań odbywa się z zachowaniem zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, z której wynika obowiązek zapewnienia stronom prawa do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, że zbadać trzeba nie tylko zarzuty z odwołań, ale i samą decyzję środowiskową.

"Organ nie działał opieszale ani niesprawnie"

Obwodnicy jeszcze nie ma, ale podzieliła już Wesołą

Decyzja środowiskowa wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku ma rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że mimo odwołań, drogowcy nie musieli czekać na ich rozpatrzenie. Mogli za to rozpocząć przygotowania do budowy i ogłosić przetarg na wykonanie koncepcji dla fragmentu trasy S17 pomiędzy Ząbkami a węzłem Zakręt. Okazało się jednak, że wcale nie przyspieszyło to sprawy. Koncepcja w czerwcu miała być gotowa. Tymczasem na początku miesiąca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zerwaniu umowy z projektantem. Jak tłumaczono, powodem było między innymi niskie zaawansowanie procentowe realizacji projektu i małe zaangażowanie wykonawcy.