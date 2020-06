Umowa na koncepcję WOW przez Wesołą zerwana. Drogowcy będą szukać nowego projektanta

Na jakim etapie jest budowa WOW?

Drogowcy podkreślili jednak, że rozpoczęli już przygotowania do przetargu na wybór projektanta, który dokończy koncepcję programową tego odcinka trasy. Planują go ogłosić we wrześniu 2020 roku i szacują, że w połowie 2022 roku uzyskają już kompletną dokumentację, co oznacza, że ogłoszenie przetargu w systemie "projektuj i buduj" może nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku.