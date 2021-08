Wrzesień nad Wisłą: warsztaty fotograficzne i krawieckie, rejsy łodzią. A w nagrodę za sprzątanie plaży czeka lot balonem

- Dzielnica Wisła to miejsce, które łączy - wspólna przestrzeń, która skupia ludzi w każdym wieku, o różnych stylach życia i ze wszystkich dzielnic. To tu spotykamy się, by odpocząć, zrelaksować się, bawić czy uprawiać sport. Przez cały sezon letni serce Warszawy bez dwóch zdań najmocniej bije nad Wisłą. We wrześniu Dzielnica Wisła nie zwolni tempa w ofercie atrakcji dla mieszkańców Warszawy – mówi cytowana w komunikacie Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Warszawy.