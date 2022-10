Wrócili z wakacji bez bagaży, bo samolot musiał "ograniczyć swój ciężar". Nie wiadomo, kiedy je odzyskają

Walizki mogą wrócić, ale dopiero pod koniec października

Wkrótce okazało się, że krążąca wśród coraz bardziej zdezorientowanych podróżnych informacja jest niestety prawdziwa. - Do grupy osób, które stały po drugiej stronie taśmy, podszedł umundurowany pracownik, możliwe, że był to ktoś z obsługi lotniska. Grupę, z którą rozmawiał, poinformował, że podróżni oczekujący na swoje walizki muszą złożyć reklamacje - relacjonuje nasza czytelniczka. - Składanie reklamacji wyglądało w ten sposób, że spędziliśmy na lotnisku kolejne dwie i pół godziny. Zarejestrowano brak naszego bagażu. Szczerze mówiąc nie wiem, czemu zgłaszałam jego zaginięcie, do czego nas zobligowano. Według relacji tych, którzy przyjmowali zgłoszenie, to nie było zaginięcie bagażu tylko celowe niewysłanie go do Polski - twierdzi pani Lidia.