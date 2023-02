Przylecieli do Warszawy, bagaże zostały w Dubaju

Z redakcją Kontaktu 24 skontaktował się pan Paweł, który poinformował, że po środowym przylocie liniami PLL LOT z Dubaju do Warszawy jego bagaż nie doleciał do Polski. Według mężczyzny, z tym problemem spotkała się część pasażerów - około 50 osób.

- Wczoraj wracałem LOT-em do Warszawy. Już w Dubaju byłem świadkiem, jak do samolotu ładowali cargo. Na lotnisku w Warszawie okazało się, że nie ma bagaży około 50 osób. W poniedziałek była podobna sytuacja, kolega wracał wcześniej i do dziś nie ma bagażu. W środę, podobnie jak w poniedziałek, wzięli ładunek cargo zamiast bagaży pasażerów - opisał zdarzenie w rozmowie z redakcją Kontaktu24 pan Paweł. - Po wylądowaniu na Okęciu samolot zamiast do rękawa, pojechał do cargo na przeciwległą stronę lotniska. Po jakimś czasie podjechały jedne schodki. Ludzie marzli na zewnątrz. Stamtąd przewieziono nas autobusami do terminala. Obcokrajowcy nie kryli zdziwienia taką egzotyką, niektórzy byli wkurzeni, bo mieli niedługo później kontynuować loty - dodał mężczyzna.