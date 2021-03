Wracają kontrole ciężarówek i kary za przekroczenie dopuszczalnej wagi

Nawet 15 tys. zł kary

Kontrole będą prowadzone przez pracowników ZDM wspólnie ze strażą miejską. Funkcjonariusze formacji mogą zatrzymać pojazd do kontroli. Jak zaznacza ZDM, obciążenie pojazdu będzie mierzone za pomocą mobilnych wag, które będą rozkładane w jednym z siedmiu punktów kontrolnych. "W naszych kompetencjach jest też prowadzenie postępowania administracyjnego, zmierzającego do nałożenia kary na przewoźnika i – co ważne – uniemożliwienia kontynuacji przewozu pojazdem przekraczającym normy. Kary wahają się od 1500 zł do nawet 15 tys. zł" - zastrzega ZDM. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pojazd nie jest zdatny do jazdy, miejscy drogowcy będą wzywać na miejsce policję.