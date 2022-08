Groźna bakteria w stawach Parku Moczydło

W stawach Parku Moczydło wykryto obecność bakterii clostridium botulinum (laseczka jadu kiełbasianego). - Może być ona niebezpieczna dla zwierząt, a dla ptaków nawet śmiertelna - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. Dzielnica wprowadziła zakaz wprowadzania psów do stawów.

Ciepłe lato sprzyja przebywaniu na zewnątrz. Park Moczydło to jeden z najpopularniejszych terenów zielonych zlokalizowanych na terenie dzielnicy. Często spotkać można tu właścicieli czworonogów, którzy przychodzą ze swoimi pupilami na spacery. Na terenie parku mieszczą się cztery stawy, do których psy wchodzą, aby ochłodzić się w ciepłe dni. W najbliższym czasie ich właściciele nie powinni jednak im na to pozwalać.