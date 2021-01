Obaj pędzili, wpadli w poślizg. Jeden koziołkował i wpadł w cztery zaparkowane auta

Dotarliśmy do nagrania z nocnej kolizji w alei Niepodległości. Jego autor relacjonuje, że oba auta wyprzedziły go z dużą prędkością, a po chwili oba wpadły w poślizg w tym samym miejscu. Jeden z kierowców nie zdołał odzyskać panowania nad pojazdem. - Tył toyoty uniósł się i zawirował w powietrzu. Potem auto zaczęło koziołkować po drodze wewnętrznej - opisuje mężczyzna.

Do kolizji doszło w sobotę tuż przed skrzyżowaniem alei Niepodległości z ulicą Dąbrowskiego. Jej świadkiem był pan Piotr, który po godzinie 2 przejeżdżał tamtędy w kierunku Ursynowa. - We wstecznym lusterku zauważyłem, że zbliżają się do mnie pędzące auta. Zastanawiałem się, co się dzieje. Starałem się jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Po chwili wyprzedziła mnie jedna toyota, sekundę później następna. Oba auta wpadły w poślizg. Wyniosło je na prawą stronę - relacjonuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl.