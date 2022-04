Zatrzymali go, bo nie miał rejestracji. W furgonetce odkryli środki do produkcji narkotyków

Mokotowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przewożenie substancji służących do produkcji narkotyków. W jego furgonetce ujawnili kilkanaście kanistrów ze środkami do wytwarzania amfetaminy, mefedronu czy klefedronu. 37-latek wpadł, bo jechał autem bez tablic rejestracyjnych.

Znaleźli kilkanaście kanistrów z prekursorami

Opisuje też, że od mężczyzny wyczuwalna była woń zbliżona do zapachu alkoholu, ale zmieszanego ze środkami chemicznymi. Badanie alkotestem wykazało jednak, że jest trzeźwy. Kierowca usiłował przekonać funkcjonariuszy, że źródłem zapachu jest rozszczelniona butelka wódki, którą przewoził w aucie. Nie dali jednak wiary temu tłumaczeniu i postanowili sprawdzić, co jeszcze znajduje się w pojeździe. - Kiedy otworzyli skrzynię załadunkową, ujawnili trzynaście dwudziestolitrowych, plastikowych zbiorników oraz jeden pięćdziesięciolitrowy z etykietami. Po przeanalizowaniu policjanci stwierdzili, iż są to środki chemiczne używane do produkcji substancji psychoaktywnych takich jak mefedron, czy klefedron. Mężczyzna miał przy sobie zapiski z nazwami tych środków - informuje policjant.