Scena 31. finału WOŚP stanie na placu Bankowym. Będzie się to wiązało ze zmianami w ruchu

Przygotowania do finału

Trzy dni przed finałem, czyli w czwartek, 26 stycznia, zamknięte zostanie skrzyżowanie u zbiegu Elektoralnej i Przechodniej. Wówczas zakaz parkowania zostanie wprowadzony także na miejscach postojowych wyznaczonych od tego skrzyżowania do ulicy Orlej. Na tym odcinku będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Ulica Przechodnia będzie kończyć się ślepo. Ruch w tym miejscu wróci we wtorek, 31 stycznia.

By zabezpieczyć teren imprezy, o poranku rozpocznie się m.in. montaż barierek. Od godz. 7:00 do poniedziałku, 30 stycznia, do godz. 3:.00 plac Bankowy i ulica Marszałkowska będą zamknięte dla ruchu – na odcinku od alei „Solidarności” do ulicy Królewskiej. Kierowcy będą kierowani na objazd ulicami: aleją „Solidarności”, aleją Jana Pawła II i Grzybowską.