Aktywiści zapraszają do okrągłego stołu. Nie chcą, by projekt woonerfu trafił do kosza

Porozumienie dla Pragi chce zapobiec wyrzuceniu do kosza projektu zmiany fragmentu Środkowej w woonerf (ulicę-podwórzec z zielenią i ławkami). Zapraszają wojewódzkiego konserwatora zabytków, który wycofał swoją zgodę na przebudowę ulicy, przedstawicieli urzędu miasta i pracowni architektonicznej WXCA.

Jak czytamy na Facebooku stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi, jego członek Robert Migas-Mazur na antenie radia Radia Dla Ciebie zaprosił do wspólnego stołu w sprawie przebudowy ulicy Środkowej. "Obecni w radiu projektanci Małgorzata Dembowska i Jan Kucza-Kuczyński zadeklarowali gotowość do rozmów z konserwatorem, który zablokował pierwotny projekt woonerfu na Środkowej. W audycji mocno broniła potrzeby przemiany ulicy Małgorzata Gajewska reprezentująca stronę miasta, co jest dobrym prognostykiem dotyczącym determinacji Ratusza w tej sprawie" - czytamy we wpisie.

Zgodnie z projektem, Środkowa miał się zmienić w miejski podwórzec ze szpalerem drzew i ławkami.

"Lepszy jest dialog na żywo niż poprzez wymianę pism"

Aktywiści poinformowali, że list otwarty z zaproszeniem otrzymali: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stołeczny Konserwator Zabytków, Generalna Konserwator Zabytków, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna za rewitalizację Pragi oraz projektanci z pracowni WXCA.

"Jesteśmy przekonani, że w ramy nakreślone przez treść wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego ul. Środkowej możliwe jest wpisanie idei woonerfu. Uważamy, że zbyt dużo pracy i pieniędzy włożono w zaprojektowanie ulicy, by ten projekt wyrzucić do kosza. Zamiast betonu chcemy zobaczyć tam zieleń!" - zaapelowali. Stowarzyszenie zauważyło też, że zgromadzona dokumentacja fotograficzna z czasów przedwojennych pozwoli wprowadzić takie korekty projektu, by – jak wskazali – tam, gdzie warto, odtworzyć historyczny charakter tego miejsca.

"Spotkanie okrągłego stołu mogłoby się odbyć na początku października w Pałacyku Konopackiego lub Muzeum Warszawskiej Pragi. Lepszy jest dialog na żywo niż poprzez wymianę pism albo posty w mediach społecznościowych!" – napisali aktywiści.

Petycja w sprawie odwołania wojewódzkiego konserwatora

Tymczasem Warszawskie Forum Samorządowe wystosowało petycję skierowaną do Magdaleny Gawin oraz do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w sprawie odwołania Jakuba Lewickiego ze stanowiska mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wśród zarzutów skierowanych do Lewickiego znalazły się: "opieka nad zabytkami w sposób nienależyty, nierzetelny, wewnętrznie sprzeczny, a w konsekwencji będący ze szkodą dla zrównoważonego i harmonijnego rozwoju m.st. Warszawy".

W petycji jej autorzy wskazali, że stałą praktyką obecnego konserwatora jest "najpierw pozytywne opiniowanie projektów inwestycyjnych, a następnie uporczywe ich blokowanie na etapie szczegółowych uzgodnień". Za przykład podali właśnie przebudowę ulicy Środkowej, gdzie WFS wskazuje, że Lewicki najpierw pozytywnie zaopiniował projekt, a teraz go blokuje. WSF domaga się zastąpienia Lewickiego "osobą rzetelną, kompetentną i rozumiejącą potrzeby tak złożonego organizmu, jakim jest miasto stołeczne Warszawa".

Wycofanie zgody wstrzymało przebudowę Środkowej

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, budowa praskiego woonerfu stanęła pod dużym znakiem zapytania. Wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na przebudowę ulicy, choć wcześniej zaakceptował proponowane zmiany. Stwierdził, że sytuację zmienił wpis ulicy do rejestru zabytków (wcześniej była tylko w ewidencji). Jakub Lewicki stwierdził m.in., że najpierw należy przeprowadzić remonty kamienic, a dopiero później ulicy.

W 2017 roku projekt autorstwa pracowni architektonicznej WXCA wygrał konkurs ogłoszony przez miasto. W 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Koncepcja na tym etapie została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez wojewódzkiego, jak i stołecznego konserwatora zabytków. Ponowna zgoda była potrzebna po tym, jak Środkowa została wpisana przez do rejestru zabytków w sierpniu 2020 roku. Odmowa konserwatora wstrzymała cały proces inwestycyjny.

