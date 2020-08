Najpierw kolizja, potem pościg i strzały. Kierowca odpowie przed sądem za ucieczkę i potrącenie policjantki

Ucieczka z miejsca kolizji, potrącenie policjantki, użycie przemocy wobec funkcjonariuszy i próba ich rozjechania - to lista czynów, za które odpowie przed sądem Paweł M. Mężczyzna uczestniczył wiosną w zderzeniu trzech aut na Mokotowie. Interwencja policji na miejscu zdarzenia zakończyła się pościgiem i strzałami.

Do kolizji doszło wieczorem 12 marca przy skrzyżowaniu Wołoskiej i Dąbrowskiego. Jak relacjonowaliśmy na tvnwarszawa.pl, uczestniczyły w niej volvo, toyota i daewoo matiz. Kierowca ostatniego z aut, usiłował uciec z miejsca zdarzenia. - Nie patrząc na polecenia (funkcjonariuszy – red.), próbował się oddalić. Odjeżdżając, potrącił policjantkę. Wtedy drugi funkcjonariusz postanowił skorzystać z broni służbowej i oddał kilka strzałów w kierunku odjeżdżającego kierowcy – opisywała Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji.

Akt oskarżenia

Jak dowiedzieliśmy się od Roberta Koniuszego, rzecznika Komendy Rejonowej Policji na Mokotowie, jednym z zatrzymanych był kierowca matiza Paweł M. Mężczyzna usłyszał wiosną zarzuty i na wniosek policji trafił na trzy miesiące do aresztu.

W jego sprawie do sądu skierowany został już akt oskarżenia. O jego szczegółach poinformowała nas rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. - Paweł M. został oskarżony o ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego, stosowanie przemocy w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, narażenie funkcjonariuszy policji na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez kierowanie prowadzonego przez siebie pojazdu na funkcjonariuszy - wylicza prokurator.