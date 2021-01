Darmowa komunikacja dla wolontariuszy i autobus na własność. Warszawa gotowa na finał WOŚP

W niedzielę 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia wolontariusze będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej w pierwszej strefie biletowej. Na licytacje na rzecz Orkiestry trafiły przedmioty od władz miasta i miejskich spółek. Jest w czym wybierać: można zostać właścicielem autobusu Solaris U18 albo pojechać w przejażdżkę tramwajem kabrioletem. Prezydent Rafał Trzaskowski wystawił swój megafon z kampanii prezydenckiej, a jego zastępca Michał Olszewski zaprasza na wspólne gotowanie zero waste.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. O godzinie 6 rano na antenie TVN24 rozpocznie się wyjątkowy program specjalny, który potrwa aż do północy. Dodatkowo koncert ze studia WOŚP będzie można oglądać przez cały dzień na żywo w TVN24 GO. Transmisja wystartuje w dniu Finału o godzinie 8.35 i potrwa do północy.

Przez całą niedzielę wolontariusze WOŚP będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej w stolicy. "31 stycznia kwestujący wolontariusze #wosp2021 będą mogli bezpłatnie korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego w pierwszej strefie. Pamiętajcie, żeby mieć przy sobie aktualny identyfikator! Do zobaczenia na mieście, siema!" - napisał w sobotę na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Megafon od prezydenta

Ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia tegoroczny finał WOŚP będzie miał niego inny charakter. Głównym punktem będzie postawione w Warszawie "centrum świata", czyli ogromny namiot. Brak dużych imprez plenerowych związanych z finałem nie oznacza jednak tego, że nie będzie kwestowania. Wesprzeć Orkiestrę można także na inne sposoby między innymi biorąc udział licytacji przedmiotów wystawionych na aukcjach czy robiąc przelew na jej konto.

Na aukcję, jak co roku trafiły również przedmioty od władz stolicy oraz miejskich spółek. Prezydent Rafał Trzaskowski wystawił megafon, z którego korzystał podczas spotkań z wyborcami w ramach ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. - Gramy z Orkiestrą! Na tegoroczną aukcję przekazałem gadżet, który zjeździł ze mną kawał Polski. Był ze mną w upalnych Mikołajkach, ulewnym Ciechocinku i wielu innych miejscach. To megafon, który stał się symbolem mojej kampanii prezydenckiej. Jako Warszawa na aukcje WOŚP przekazaliśmy też wiele innych wyjątkowych przedmiotów. Zapraszam do licytacji! - powiedział Trzaskowski, cytowany w komunikacie ratusza.

Megafon prezydenta Rafała Trzaskowskiego można licytować do 2 lutego.

Wiceprezydent Michał Olszewski zaprasza z kolei do wspólnego gotowania zero waste. Razem z dziennikarką kulinarną Sylwią Majcher pokażą zwycięzcy aukcji, jak z tego, co zazwyczaj trafia do kosza, zrobić smaczny posiłek. Podpowiedzą też, jak na co dzień być eko. Dziennikarka przekaże również swoje książki, które opatrzy autografem z dedykacją.

Miejsce wspólnego gotowania zostanie ustalone po zakończeniu aukcji, czyli po 5 lutego.

Wylicytuj autobus

Zwycięzca aukcji zgłoszonej przez Miejskie Zakłady Autobusowe będzie mógł nie tylko zasiąść za kółkiem autobusu Solaris U18, ale stanie się też właścicielem tego pojazdu. "Autobus wyjechał z fabryki w 2005 roku, ma 18 metrów długości, jego silnik ma moc 332 KM, pomieści nawet 229 pasażerów, a do tej pory przejechał w sumie 1 132 232 kilometry" - podaje ratusz. W ostatni kurs w ramach WTP autobus wyruszył 14 grudnia ubiegłego roku na linii 141. Kursował wtedy w godzinach 05.52 - 00.16.

Trzy aukcje od Tramwajów Warszawskich

Miłośnicy tramwajów mają szansę wylicytować przejazd unikatowym tramwajowym wagonem kabrioletem. Zwycięzca licytacji sam wybierze termin trzygodzinnej przejażdżki i będzie mógł zabrać ze sobą rodzinę lub znajomych. "Wagony typu K zaprojektowane zostały przez polskich inżynierów w latach 30. ubiegłego stulecia w Chorzowie. Przewożenie pasażerów zakończyły w 1975 roku. Aż do końca 2017 roku wagon K446 pełnił funkcję wagonu transportowego. Dziś jednak jest już po kapitalnym remoncie, będąc jedynym w Polsce wagonem z częściowo odkrytą częścią pasażerską" - informuje ratusz.

Druga aukcja również dotyczy przejazdu tramwajem, ale ma zupełnie inny klimat. To gratka dla fanów koszykówki. W podróż po stolicy zaprasza trener Sekcji Koszykówki Legii Warszawa Wojciech Kamiński. Przejazd będzie połączony z kolacją. Odbędzie się w zmodernizowanym wagonie 105N, który wykorzystywany jest jako Warszawski Tramwaj Promocyjny. Jak podaje ratusz, wagon #1006 jest jednym z pierwszych wagonów z serii 105N, które trafiły do Warszawy w 1975 roku. Został wyremontowany i wyposażony w ekrany LCD, pianino oraz nagłośnienie.

Na aukcji można też zdobyć statuetkę wykonaną własnoręcznie przez warszawskich tramwajarzy. Stworzyli ją na bazie fragmentu autentycznej szyny rowkowej typu 60R2, o grubości trzech centymetrów. Poddali ją specjalnej obróbce, a potem została oszlifowana i polakierowana. Zdaniem tramwajarzy, może teraz stanowić unikalny element wystroju domu lub biura.

Przedmioty od Tramwajów Warszawskich można licytować do 14 lutego.

Oferty od ZTM

Na jednej z aukcji przygotowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego można wygrać dzień w jego siedzibie. Zwycięzca odwiedzi centralę ruchu, węzeł Młociny czy też działy zajmujące się przygotowywaniem rozkładów jazdy. Na innych wystawiono gadżety od ZTM oraz cztery specjalne karty miejskie naładowane na 30 dni. Aukcje mają wystartować wkrótce.

Z kolei w dniu 29. finału WOŚP Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej zamierza uruchomić wspólnie z Tramwajami Warszawskimi i Miejskimi Zakładami Autobusowymi, dwie linie okolicznościowe, które będą obsługiwane zabytkowym taborem.

"Linia tramwajowa 29T połączy pętlę Koło z Dworcem Wschodnim - przez Obozową, aleję Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski i Targową. Tramwaje podjadą na przystanki z częstotliwością co 30 minut, między 12 a 19. Linia autobusowa 29A połączy pętlę Bielańska z Łazienkami Królewskimi, przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat. Autobusy będą odjeżdżać co 15 minut, pomiędzy 12 a 19" - podaje ratusz. Przejazdy będą darmowe. W środku będzie można spotkać wolontariuszy WOŚP z puszkami.

Miód od Metra, przejażdżka SKM

Szybka Kolej Miejska oferuje możliwość przejazdu w kabinie maszynisty wybranego pociągu SKM oraz zwiedzanie stacji techniczno-postojowej na Odolanach. Trasę wybierze zwycięzca aukcji. Zasiądzie on w kabinie jednego z nowoczesnych pociągów - Elfa lub Impulsa.

Metro Warszawskie wystawiło na licytację pięć słoiczków miodu z własnej pasieki, które zapakowane będą w pamiątkową torbę 25-lecia warszawskiego metra.

