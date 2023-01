Darmowa komunikacja dla wolontariuszy WOŚP

Miasto postanowiło wesprzeć wolontariuszy zbierających pieniądze na WOŚP do puszek. - Zgodnie z zarządzeniem prezydenta stolicy w niedzielę na podstawie identyfikatora Orkiestry będą oni mieli prawo poruszać się komunikacją miejską za darmo - poinformowała ratusz w komunikacie. Z kolei uczestnicy Pokojowego Patrolu wspomagający imprezę, mają prawo do bezpłatnych przejazdów od 27 do 30 stycznia.