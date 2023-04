Wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie. Będą zmiany w ruchu

W środę z wizytą do Warszawy przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stołeczny ratusz poinformował, że tego dnia będą występować utrudnienia w ruchu dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

W środę pasażerom będą pomagali informatorzy Warszawskiego Transportu Publicznego. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali instruktorzy nadzoru ruchu. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP lub w mediach społecznościowych WTP – w relacji "na żywo" z warszawskich ulic, w środę w godzinach od 7 do 18. Miasto zachęca do korzystania z metra i pociągów.