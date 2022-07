"Wolne serca" na rocznicę Powstania Warszawskiego. Dziś transmisja koncertu Kwiatu Jabłoni w TVN24 i TVN24 GO

Kwiat Jabłoni i goście zagrają w piątek wieczorem utwory z płyty "Wolne serca", nagranej z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Koncert upamiętniający 78. rocznicę powstania rozpocznie się o godzinie 20 w Parku Wolności. Transmisja na antenie TVN24 i w TVN24 GO.

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło w tym roku do muzycznej współpracy Kwiat Jabłoni. Jej efektem jest płyta "Wolne serca" z coverami 10 utworów o wolności. Wyboru dokonali Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz, rodzeństwo tworzące zespół. Materiał zostanie zaprezentowany podczas koncertu w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na kilkanaście godzin przed muzycznym wydarzeniem z artystami spotkała się w Parku Wolności reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek. Opowiedzieli jej oni o tym, czym kierowali się przy wyborze utworów i jakie emocje towarzyszyły im podczas nagrywania płyty. Materiał zostanie premierowo zaprezentowany o godzinie 20. Widzowie mogą zobaczyć występ na żywo w TVN24 i w TVN24 GO.

Teksty były niemal przezroczyste. "Zaczęły mieć dla nas zupełnie inny wydźwięk"

- Chcieliśmy tą płytą opowiedzieć o wolności, o tym jak my ją postrzegamy i jak chcielibyśmy ją przeżywać. Będą takie utwory jak "Nie, nie, nie" zespołu T.Love, "Warszawa, ja i ty", "Klus Mitroh" grupy Klaus Mitffoch i wiele innych - wyliczał Jacek Sienkiewicz.

Jak opisywał, wybór utworów był "niesamowitym doświadczeniem". - To numery, które znamy od dawna, ich teksty są już dla nas trochę przezroczyste, bo tak się do ich słów przyzwyczailiśmy, że już nie myślimy o ich znaczeniu. Kiedy na nowo je zaczęliśmy interpretować, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie, zaczęły one mieć dla nas zupełnie inny wydźwięk - wyjaśnił Sienkiewicz.

Twórcy albumu "Wolne serca" zwracają uwagę, że w obliczu wojny w Ukrainie rozważania o wartości wolności i jej utracie nabierają emocjonalnego charakteru.

- Wolność, o której mowa we wszystkich tych piosenkach, odbierana jest dla mnie teraz zupełnie inaczej. Myślę, że dla słuchaczy też to będą inne przeżycia. Teraz o wolności myślimy z większymi emocjami, często bardziej się wzruszając. Co roku podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego przypominaliśmy sobie, że wolność to bardzo krucha wartość, która może zniknąć z dnia na dzień. Teraz pamiętamy o tym jeszcze mocniej, dlatego te obchody są wyjątkowe - powiedziała Kasia Sienkiewicz.

Jej brat podkreślał, że wieczornym koncertem Kwiatu Jabłoni chcą przypomnieć odbiorcom, że "mamy szczęście żyjąc w Polsce i powinniśmy doceniać to, że jesteśmy wolni pod wieloma względami".

- Chcemy też, żebyśmy wszyscy dziś dobrze się czuli i dobrze bawili z naszym zespołem i wspaniałymi muzykami, których zaprosiliśmy. Goście na tej płycie to nie tylko Natalia Kukulska, Miuosh czy Kasia Lins, ale też fenomenalny skład instrumentalny, który został stworzony specjalnie na dzisiejszą okazję. Mamy nadzieję, że będziemy mogli przekazać dziś coś wyjątkowego - podkreśliła Kasia Sienkiewicz.

Wolność jak powietrze. "Nigdy o niej nie myślimy, dopóki jej nie zabraknie"

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreślił w rozmowie z TVN24, że koncert jest hołdem dla powstańców. - Myślami jesteśmy z nimi, ale z drugiej strony wolność to też to, co dzieje się dzisiaj - wskazał, odnosząc się do rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Jestem z pokolenia, które jako dziecko pamięta stan wojenny, więc dla mnie wolność jest czymś oczywistym. Dla równolatków artystów Kwiatu Jabłoni wolność była jak powietrze - nigdy o niej nie myślimy, dopóki jej nie zabraknie - wyjaśnił dyrektor.

Jego zdaniem wojna w Ukrainie pozwala nam myśleć o wolności w sposób szczególny, to znaczy uświadamia nam, że to idea, którą należy pielęgnować, walczyć o nią i wspierać walkę innych.

- Dziś głos powstańców brzmi donośnie. Oni mówią: pamiętajcie o wolności, to że żyjecie w wolnym kraju, to szczególna wartość. To mówią do następnych pokoleń, a zwłaszcza do swoich rówieśników z okresu Powstania Warszawskiego, czyli nastolatków - podkreślił Ołdakowski.

Koncert w Parku Wolności i premiera płyty "Wolne serca"

Płyta "Wolne serca" trafiła 22 lipca do sprzedaży i serwisów streamingowych. Do współpracy zaproszeni zostali wokaliści i wokalistki: Igo, Jucho, Kasia Lins, Kuba Kawalec, Miuosh, Natalia Grosiak, Natalia Kukulska, Sanah. Zobaczymy ich również podczas piątkowego koncertu. Z jednym zastrzeżeniem - z powodu choroby nie wystąpi Jucho, o czym artystka powiadomiła w mediach społecznościowych. Podczas koncertu zastąpi ją Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys.

Bilety na koncert w Parku Wolności są jeszcze w sprzedaży. Można nabyć je za pośrednictwem strony internetowej MPW lub bezpośrednio w kasie placówki.

