Żłobek z modułów powstaje w ekspresowym tempie

Żłobek będzie gotowy w pierwszej połowie przyszłego roku

Budynki w technologii modułowej w całości powstają w fabryce. To znaczy, że na placu budowy nie prowadzi się typowych prac – co najwyżej łączy się moduły.

– Z uwagi na wymogi pożarowe, klatki schodowe, szyby windowe i ściana działowa wykonane są tradycyjnymi metodami. Choć murarze uwijali się jak w ukropie, to ta niewielka część powstawała tyle samo czasu, co znacznie większa część budynku realizowana w systemie modułowym - wyjaśnia Ewa Statkiewicz, wolska radna.

Urzędnicy podkreślają, że budynek będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb małych dzieci. Powstanie sześć sal z dziecięcymi toaletami, szatniami, kuchnią, wózkarnią i placem zabaw. Wolski ratusz zapowiada, że żłobek będzie gotowy w pierwszej połowie 2024 r. Koszt budowy to ponad 15 milionów złotych Aktualnie w tej dzielnicy powstaje teraz jeszcze jedna tego typu placówka przy ul. Ludwiki.

Kontrowersje wokół placu zabaw

Do sprawy odniósł się wtedy rzecznik Woli Mateusz Witczyński. - Żłobek powstaje na miejscu parkingu, który obsługuje cały kompleks edukacyjny Kasprzaka 1/3 (szkoła, basen żłobek). Ze 100 miejsc na parkingu, zostanie 24. To minimum, na jakie zezwalają przepisy miejscowe - przekazał nam wówczas Witczyński. Dodał, że "plac zabaw zostanie wykonany jako osobne opracowanie, na terenie zielonym pomiędzy szkołą, a ul. Korczaka (15 metrów od wejścia do żłobka)". - Wizualizacja ze względu na ograniczenia finansowe przy jej tworzeniu nie zawiera wszystkich elementów zieleni i małej architektury. Jest to "standaryzowany" projekt miejskiego żłobka - zapewnił rzecznik.