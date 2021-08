Potrącenie rowerzystki na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Na miejsce wezwano pogotowie oraz policję. - Na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka i Krzyżanowskiego kierowca samochodu marki Toyota zderzył się z rowerzystką. Kobieta została zabrana do szpitala. Kierujący byli trzeźwi - przekazał Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że do zderzenia doszło w miejscu, gdzie wytyczone są przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów.