Utarczka słowna zakończona pobiciem. "Jeden z napastników uderzał metalową rurką"

Policjanci z Woli zatrzymali trzech obywateli Gruzji podejrzanych o pobicie dwóch mężczyzn. W ruch poszły pięści, a także metalowa rurka. Wszyscy trzej trafili do aresztu.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Woli. Jak udało się ustalić śledczym, pomiędzy jednym z pokrzywdzonych, a sprawcą doszło do słownej sprzeczki. - Po kilku minutach ten sam mężczyzna w towarzystwie dwóch innych podbiegł do pokrzywdzonych - powiedziała komisarz Marta Sulowska.