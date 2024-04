Makabryczne odkrycie. Trzy ciała w opuszczonej kamienicy, policja szuka kolejnych

czytaj dalej

W obecnych wyborach samorządowych Rafał Trzaskowski miał lepszy wynik niż pięć lat temu. - Bardzo się cieszę, to ogromne zobowiązanie - powiedział. Odniósł się także do swojego ewentualnego startu w wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. - Koncentruję sie na tym, co tu i teraz, a co będzie z półtora roku, to sie dopiero okaże. Nigdy tego nie wykluczałem i nie wykluczam - stwierdził.