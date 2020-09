Policja: bili pięściami i kopali, aż stracił przytomność. Trzech mężczyzn trafiło do aresztu

Nawet do trzech lat więzienia grozi mężczyznom zatrzymanym przez wolskich policjantów w związku z pobiciem. Jak podaje komenda rejonowa, podejrzani zostawili nieprzytomnego poszkodowanego przed budynkiem. Ich twarze zarejestrowały jednak kamery monitoringu.

Sprawą pobicia funkcjonariusze z Woli zajęli się w maju tego roku. To wtedy służby otrzymały zgłoszenie dotyczące pobitego mężczyzny przed jednym z wolskich bloków. Karetka pogotowia zabrała go wówczas do szpitala. Ale, gdy na miejsce zdarzenia przybyła pomoc, sprawców już tam nie było.