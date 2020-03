Termin otwarcia nowych stacji metra zagrożony. Decyzja w przyszłym tygodniu

"Miasto nie chce narażać mieszkańców"

Gałecka przypomniała, że rozporządzenie ministra zdrowia z 24 marca znosi możliwość zgromadzeń i przemieszczania się w grupach - Oczywiście my możemy tylko otworzyć odcinek bez żadnych przemówień, natomiast musimy przeanalizować, czy tym samym nie będziemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby jednak przyszli i odwiedzili nowe stacje, bo będzie to rzecz naturalna, że wiele osób będzie chciało zobaczyć, jak wyglądają te stacje, czy przyjść, aby przejechać się kolejką – stwierdziła rzeczniczka. - Gdybyśmy byli w innej rzeczywistości, to 4 kwietnia moglibyśmy się cieszyć i świętować, jednak w tej sytuacji miasto nie chce narażać zdrowia i życia mieszkańców - dodała Gałecka. Odbywające się obecnie jazdy testowe to ostatni etap szkolenia maszynistów przed otwarciem trzech nowych stacji. Jazdy pomagają także wprowadzić korekty do planowanych rozkładów jazdy i częstotliwości kursowania.