Strażnicy miejscy pomogli choremu. "Miał duszności, niskie nasycenie krwi tlenem"

Mężczyzna został znaleziony na klatce schodowej budynku na Woli. Był zaniedbany i miał problemy z oddychaniem. Nie chciał trafić do szpitala, ale przyjął pomoc od strażników miejskich, którzy znaleźli mu schronienie.

We wtorek rano strażnicy miejscy z patrolu medycznego kontrolowali okolice przedwojennej, trzypiętowej kamienicy przy Jana Olbrachta na Woli. "Dochodziła godzina 10, gdy dwoje funkcjonariuszy weszło na klatkę schodową. Na najwyższej kondygnacji strażnicy zastali mężczyznę w wieku 61 lat. Bezdomny był brudny i zaniedbany" - czytamy w komunikacie strażników.

Niepokojące objawy

Mężczyzna skarżył się na duszności, kaszel i ból w okolicach serca. Strażnicy zmierzyli mu temperaturę i saturację krwi. Wyniki były złe.

"Szczególnie niepokojące było niskie nasycenie krwi tlenem, ale istniało też ryzyko zakażenia COVID-19. Wezwano pogotowie ratunkowe. Kilkanaście minut później ratownicy zrobili szybki test na obecność wirusa. Wynik na szczęście był negatywny" - przekazali strażnicy.

Mężczyźnie zaproponowano przewiezienie do szpitala, ten jednak odmówił. Wobec tego zabrano go do przychodni przy Wolskiej. Po badaniu w gabinecie lekarskim, interweniujący strażnicy postanowili poszukać schronienia dla 61-latka.

Teraz kwarantanna

"Zaczęliśmy dzwonić po różnych ośrodkach w poszukiwaniu wolnego miejsca dla mężczyzny, ale znalezienie go w stanie epidemii jest bardzo trudne. W końcu porozumieliśmy się z placówką przy ul. Traktorzystów, że jeśli mężczyzna będzie trzeźwy, to po południu zostanie przyjęty do sali buforowej na okres kwarantanny" - relacjonują strażnicy.

Jak dodają, mężczyzna wymagał wizyty w łaźni. "Zgodził się pojechać ze strażnikami do placówki Caritas przy ul. Żytniej. Tam wziął kąpiel. Dostał też czystą odzież, a na koniec otrzymał posiłek" - czytamy w komunikacie. Następnie strażnicy przewieźli 61-latka do placówki w Ursusie, gdzie został przyjęty do sali buforowej, w której spędzi najbliższe dwa tygodnie. Jak zaznaczyli, jeśli w tym czasie nie pojawią się u niego objawy zakażenia koronawirusem, to po zakończeniu kwarantanny personel placówki znajdzie mu wolne miejsce w schronisku.

