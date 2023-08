Ranił nożem znajomego byłej partnerki. Wcześniej był 24-krotnie poszukiwany

czytaj dalej

Stefan Meissner, pseudonim "Krzysztof", powstaniec warszawski, zaapelował w "Faktach po Faktach" w TVN24 do młodszych pokoleń o udział w wyborach. - Chcę, żeby wszyscy młodzi usłyszeli, że nie warto tracić tego, o co myśmy walczyli. Demokracja w Polsce jest zagrożona. Pójście do wyborów to nasz obowiązek, to jest decyzja, jaką chcemy mieć Polskę; czy demokratyczną, czy chcemy mieć dyktaturę - podkreślił.