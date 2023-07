Ukradł żółwia w zoologicznym. Z łupem w kieszeni wrócił do sklepu. Po karmę

Zarzut kradzieży żółwia usłyszał 31-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że skradł go z terrarium sklepu zoologicznego. Niedługo po tym wrócił do sklepu z żółwiem w kieszeni, aby kupić mu karmę.

Do niecodziennej kradzieży doszło w poniedziałek. Stołeczni wywiadowcy pełniący służbę na Woli zostali skierowani do sklepu zoologicznego w związku z kradzieżą. - Łupem sprawcy był żółw stepowy o wartości około 1200 złotych - poinformowała nas Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

Żółwia schował do kieszeni

Funkcjonariusze zajęli się sprawą. Z ich ustaleń, jak przekazała Sulowska, wynikało, że żółw został skradziony ze sklepowego terrarium. - Mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi pracownika i zabrał go z terrarium, po czym schował do kieszeni. Zaraz po tym opuścił sklep. Pracownicy zorientowali się, że doszło do kradzieży i sprawdzili, że moment kradzieży utrwalił się na monitoringu - poinformowała rzeczniczka.

Niedługo po tym 31-latek wrócił do sklepu, ponieważ zamierzał kupić żółwiowi karmę. - Pracownicy od razu go rozpoznali i zaalarmowali policję. Okazało się, że mężczyzna przez cały ten czas miał skradzionego żółwia w kieszeni - poinformowała Sulowska.

Podejrzanemu grozi więzienie

Zatrzymany przez stołecznych wywiadowców trafił do wolskiej komendy. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zgromadzili materiał dowodowy. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi pięć lat więzienia. Żółw wrócił do właścicieli.