Podczas przebudowy ulicy odkryli historyczny bruk. "Prace wstrzymane, inwestor czeka na opinię konserwatora"

Łucka to niewielka ulica na Woli łącząca Żelazną z Towarową. Jest to fragment miasta w ostatnich latach gęsto zabudowywany wysokimi biurowcami. W pobliżu powstał również kompleks usługowo-biurowy na działce po dawnej Fabryce Norblina. Z wszechobecną nowoczesnością kontrastują fragmenty zrujnowanej, przedwojennej zabudowy. O historycznym charakterze Łuckiej przypomniał ostatnio również bruk, odkryty pod warstwą asfaltu podczas przebudowy ulicy.

Prace zostały przerwane

Archeolog kompletuje dokumentację

"Ze względu na fakt, że przebudowa ulicy obejmuje działki, które znajdują się na terenie strefy ochronnej zabytku archeologicznego, spółka ArtN uzyskała pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie tych robót" - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji. "Zgodnie z decyzją MWKZ odbywają się one pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Dzisiaj, 25 października zostaną zakończone prace związane ze zdjęciem ostatniej części nawierzchni na wysokości zjazdu do Fabryki Norblina. Następnie archeolog skompletuje dokumentację odkrytego bruku, która zostanie przekazana do MWKZ w celu zaopiniowania przez urząd o sposobie dalszego postępowania z nim" - przekazało biuro prasowe Fabryki Norblina.