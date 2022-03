22 razy siedział w więzieniu, 15 razy był poszukiwany. Zatrzymany na próbie kradzieży

czytaj dalej

Na trasie S17, niedaleko Garwolina doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jak podała straż pożarna, wszystkie osoby podróżujące autami trafiły do szpitali. Chodzi o 13 osób. - Większość z nich to obywatele Ukrainy, rodzice z dziećmi - przekazała policja.