Opóźniła je epidemia, wkrótce wejdą w życie. Zmiany po otwarciu metra na Woli 

Kilka miesięcy po otwarciu drugiej linii metra na Woli i problemach z koronawirusem, nadszedł czas na wdrożenie zmienionych tras i rozkładów jazdy autobusów. Pojawią się także dwa nowe połączenia. Ratusz zapowiada, że zmiany wejdą w życie 1 sierpnia.

Pierwsze pociągi wjechały na nowy odcinek drugiej linii metra 4 kwietnia. Pasażerowie mogą od tamtego czasu korzystać z trzech nowych stacji: Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Ich otwarcie odbyło się bez uroczystości i tłumów podróżnych, bo zbiegło się z wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju.

Miejscy urzędnicy tłumaczą, że miało to także wpływ na opóźnienie wprowadzenia zmian w komunikacji autobusowej na Woli i Bemowie. W życie weszły wówczas wyłącznie korekty tras linii 171, 190 i 520. Zrezygnowano między innymi z uruchomienia nowego węzła przesiadkowego, którym miała stać się stacja Księcia Janusza. Docelowo z tego miejsca będą odjeżdżać autobusy w kierunku północnym (Koło, Fort Bema), zachodnim (Jelonki, Nowe Bemowo, Stare Babice) oraz południowym (Ulrychów, Odolany). W szczycie komunikacyjnym z przystanków wyruszy około 80 autobusów, mogących przewieźć tysiące pasażerów, więc uruchomienie węzła w czasie największych obostrzeń było, zdaniem ratusza, zbyt ryzykowne.

"Mogłoby to prowadzić do gromadzenia się pasażerów na przystankach po każdorazowym przyjeździe pociągu metra od strony centrum, a pozostawienie dotychczasowego układu tras autobusów minimalizowało to ryzyko" - zaznacza ratusz.

Co zmieniło otwarcie nowego odcinka drugiej linii metra?

Urzędnicy przekonują, że zmiany w komunikacji miejskiej zaplanowano tak, by pasażerowie jak najwygodniej mogli dojechać do drugiej linii metra z zachodnich części Warszawy i gmin aglomeracji. Zapewniają też, że utrzymane zostały bezpośrednie połączenia ze Śródmieściem, przede wszystkim tramwajowe. W czasie ich przygotowywania przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Ratusz wylicza, że po siedmiu spotkaniach z mieszkańcami Bemowa, Woli, Bielan i Śródmieścia zebrane zostały ankiety, opinie zbierano też poprzez pocztę elektroniczną (w sumie wpłynęło niemal cztery tysiące wiadomości), zwracano też uwagę na komentarze w mediach społecznościowych. Jak pisaliśmy, nie ze wszystkim propozycjami godziły się władze Woli.

"Dzięki metru możliwy będzie szybki i bezpośredni dojazd z Woli do Śródmieścia i na Pragę. Dogodną przesiadkę do metra zyskają również mieszkańcy Bemowa, osiedli w zachodniej części miasta, a także między innymi Leszna, Mariewa, Koczargów, Babic. Przed rozpoczęciem budowy metra w autobusach kursujących wzdłuż ulicy Górczewskiej było w ciągu godziny około 5,4 tysiąca miejsc, metro w tym samym czasie zaoferuje około 24 tysięcy miejsc" - przekonuje urząd miasta.

Kilkanaście linii zmienia trasy

Nowych tras mogą spodziewać się pasażerowie autobusów linii: 102, 105, 109, 129, 136, 149, 184, 201, 714, 719, 729. Dodatkowo uruchomione zostaną dwie nowe linie – 106 i 284. Na trasie linii 523 uruchomiony zostanie nowy przystanek. Autobusy linii 155 przestaną kursować, linia 397 zmieni się w kursy skrócone, zaś 197 będzie jeździła na dłuższej trasie.

Komunikacja po otwarciu metra na Woli WTP

Ratusz przypomina, że tuż po wdrożeniu zmian 1 sierpnia będą jeszcze obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy, więc pasażerowie powinni uważnie sprawdzać, czy ich podróż nie będzie odbywała się inną trasą ze względu na remonty dróg bądź kursy wybranej linii nie zostały ograniczone bądź zawieszone. "Autobusy linii 201 do czasu powrotu uczniów do szkoły nie będą przejeżdżały przez ulicę Żołnierzy Wyklętych. Podobnie będzie z dodatkowymi kursami linii 105, zaczynającymi rano od przystanku Fort Wola - te wyjadą dopiero we wrześniu" - ostrzegają urzędnicy.

Od 1 sierpnia następujące linie zmienią swoje trasy:

Linia 102: PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – Chłopickiego - Szaserów – Dwernickiego - Podskarbińska - Międzyborska (powrót: Grenadierów) - al. Waszyngtona - al. Józefa Poniatowskiego - Wybrzeże Szczecińskie - most Świętokrzyski - Zajęcza - Dobra (powrót bezpośrednio Tamką) - Tamka – Kopernika - Świętokrzyska - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Królewska - pl. Grzybowski - Twarda - Emilii Plater - EMILII PLATER.

Autobusy linii 102 kursować będą z taką samą częstotliwością jak obecnie - co 20 minut w godzinach szczytu i poza szczytem oraz co 30 minut w soboty i święta.

Nowa trasa linii 102 WTP

Linia 105: OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Lazurowa - Połczyńska - Wolska – Kasprzaka - Prosta - RONDO DASZYŃSKIEGO.

Autobusy linii 105 kursować będą co 5 minut w godzinach szczytu, co 10 minut poza szczytem oraz co 15 minut w soboty i święta. Po wakacjach częstotliwość kursowania wzrośnie do zaplanowanej w projekcie - co 4 minuty w godzinach szczytu, co 10 minut poza szczytem oraz w weekendy.

Dodatkowe kursy linii 105 (tylko w szczycie porannym, tylko w kierunku krańca RONDO DASZYŃSKIEGO) zostaną uruchomione po okresie wakacyjnym. Będą realizowane na trasie: FORT WOLA - Wolska – Kasprzaka - Prosta - RONDO DASZYŃSKIEGO. Autobusy linii 105 na krótszej trasie kursować będą co 8 minut.

Nowa trasa linii 105 WTP

Linia 106: MŁYNÓW - Płocka - Wolska - Skierniewicka (powrót: Skierniewicka – Kasprzaka - Płocka) - Siedmiogrodzka - Grzybowska - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - Świętokrzyska – Kopernika - Tamka - Dobra - Lipowa - Browarna - BROWARNA (powrót: Karowa - Dobra).

Autobusy linii 106 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem, natomiast co 15 minut w soboty i święta.

Trasa nowej linii autobusowej 106 WTP

Linia 109: OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Elekcyjna – Ordona - Kasprzaka - Prosta - al. Jana Pawła II - Aleje Jerozolimskie (powrót: Emilii Plater - Świętokrzyska) - Bracka - pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) - Książęca - Rozbrat - Górnośląska - Solec - Łazienkowska - TORWAR (powrót: Łazienkowska - Rozbrat).

Autobusy linii 109 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem, a także w soboty i święta.

Nowa trasa linii 109 WTP

Linia 129: KOŁO - Obozowa - Deotymy - Górczewska - Jana Olbrachta - Stroma (powrót: O. Boznańskiej) - Strąkowa - Powstańców Śląskich - Dźwigowa - Wałowicka - Sympatyczna - Cegielniana - Techników - Popularna - Bolesława Chrobrego - Ryżowa - Dzieci Warszawy – W. Sławka - Bohaterów Warszawy – Kościuszki – Spisaka (powrót gen. Sosnkowskiego) - Regulska - PKP URSUS.

Autobusy linii 129 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta.

Nowa trasa linii 129 WTP

Linia 136: MŁYNÓW - Płocka - Górczewska - al. Prymasa Tysiąclecia - Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha - Żwirki i Wigury - Woronicza - Racjonalizacji - Konstruktorska - Wołoska – W. Rzymowskiego - Dolina Służewiecka - al. KEN – Surowieckiego – Romera – Herbsta – rtm. Pileckiego – Ciszewskiego - Dereniowa – Gandhi - Cynamonowa – Płaskowickiej – CYNAMONOWA (powrót: Płaskowickiej - al. KEN).

Autobusy linii 136 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem, a także w soboty i święta.

Nowa trasa linii 136 WTP

Linia 149: GROTY - Bolimowska (powrót: Spychowska – Dobrzańskiego "Hubala") – Kocjana - Lazurowa - Górczewska - Deotymy - Obozowa - KOŁO.

Autobusy linii 149 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta.

Nowa trasa linii 149 WTP

Linia 155 – likwidacja linii

Likwidacja linii 155 WTP

Linia 184: METRO MŁOCINY – Kasprowicza - al. Reymonta - Powstańców Śląskich - Wrocławska - Radiowa - Dywizjonu 303 – Obozowa – Ciołka - Górczewska - Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka - al. Prymasa Tysiąclecia - Aleje Jerozolimskie – ppłk. Sokołowskiego "Grzymały" - Szczęśliwicka - SZCZĘŚLIWICE.

Autobusy linii 184 kursować będą co 12 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i święta.

Linia 197 na krótszej trasie (tylko w dni powszednie, dawniej jako linia 397). Na trasie podstawowej autobusy kursują bez zmian. METRO STARE BIELANY - al. Zjednoczenia – S. Żeromskiego – W. Perzyńskiego – M. Rudnickiego - Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza - Obozowa – E. Ciołka - Górczewska - Jana Olbrachta - Redutowa - Wolska - Fort Wola - CM. WOLSKI.

Autobusy linii 197 na trasie skróconej kursować będą co 15 minut. Na wspólnym odcinku z pozostałymi kursami linii 197 zapewni to częstotliwość co 7,5 minuty.

Linia 201: NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Piastów Śląskich – E. J. Osmańczyka – Z. Pieniążka - Obrońców Tobruku - Księcia Bolesława – Księcia Janusza - Obozowa - Deotymy - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA (powrót: E. Ciołka). (Kursy przez ul. Żołnierzy Wyklętych, tylko w wybranych godzinach w dni powszednie zostaną przywrócone po zakończeniu wakacji szkolnych.)

Autobusy linii 201 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu oraz co 20 minut w soboty i święta.

Nowa trasa linii 201 WTP

Linia 284: NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Wrocławska - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa – E. Ciołka - Górczewska - Jana Olbrachta - ZNANA.

Autobusy linii 284 kursować będą co 12 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i święta.

Trasa nowej linii autobusowej 284 WTP

Linia 397 – przekształcenie w 197 na krótszej trasie

Linia 714: KOCZARGI STARE - ... - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA.

Autobusy linii 714 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 719: LESZNO - ... - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA.

Autobusy linii 719 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem, a także w soboty i święta.

Linia 729: MARIEW - ... - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA.

Autobusy linii 729 kursować będą co 60 minut w godzinach szczytu, co 120 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Nowa trasa linii 714, 719 i 729 WTP

Autor:kk/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl