"Do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie"

Oględziny "centymetr po centymetrze"

Przekazał też, że zatrzymane osoby to zarówno kobiety, jak i mężczyźni w wieku od 30 do 50 lat, obywatele Polski i Ukrainy. - Są to osoby, które również zamieszkiwały ten pustostan - poinformował.

"Ciała przysypane śmieciami"

Jak dodał, na miejscu natychmiast pojawili się policjanci z laboratorium, technicy kryminalistyki, a także psy szkolone do poszukiwania zwłok. - Ogrom pracy, który podjęliśmy tak naprawdę od niedzieli aż do dzisiaj, bo jeszcze dziś czynności trwają, doprowadziły do tego, że wczoraj znaleźliśmy kolejne dwa ciała. Jedno ciało było zasypane ziemią na parterze, kolejne ciało mężczyzny znajdowało się na wyższej kondygnacji. Te ciała były w różnym stanie rozkładu. To może wskazywać, że przebywały tam co najmniej od kilku miesięcy - opisywał we wtorek policjant. Dodał, że są to ciała mężczyzn.