"Szarpał się z pracownikami sklepu, jednego uderzył w twarz". Areszt dla podejrzanego o kradzieże

Trzy miesiące aresztu zastosował sąd wobec 19-letniego mężczyzny podejrzanego o kradzież rozbójniczą oraz kradzieże sklepowe. Jak podaje policja, 19-latek został zatrzymany, kiedy kolejny raz przyszedł do sklepu, który wcześniej okradł.

Jak przekazała rzeczniczka wolskich policjantów Marta Sulowska, do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o kradzieże sklepowe doszło w piątek. - Mężczyzna przyszedł do sklepu, który wcześniej okradł. Zdarzenia zostały utrwalone na monitoringu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że jest on poszukiwany w sprawie kradzieży przez inną jednostkę policji oraz jest podejrzany o kradzież rozbójniczą do której doszło na terenie Woli kilka miesięcy wcześniej - poinformowała Sulowska.

Z informacji śledczych wynika, że mężczyzna wszedł do sklepu przed zamknięciem. Chodząc po sklepie schował w spodnie i pod bluzę pięć pudełek z perfumami. Kiedy podszedł do kasy, w koszyku miał tylko gumy do żucia. - Poinformował pracownika sklepu, że za chwilę wróci bowiem w aucie zostawił portfel. Czujny pracownik ochrony doskonale wiedział, o co chodzi. Kiedy rozmawiał z mężczyzną, ten próbował uciec ze sklepu, był pobudzony i agresywny. Pracownicy próbowali go ująć, ten szarpał się z nim, w końcu jednego z nich uderzył w twarz. Następnie oswobodził się i uciekł - przekazała Sulowska.

19-latek został doprowadzony do komendy i trafił do policyjnej celi. Podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży rozbójniczej. Jak ustalono, 19-latek był już notowany za różne przestępstwa, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu. Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie wobec mężczyzny środka izolacyjnego i decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

