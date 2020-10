Przyłapali 24-latka podczas przekazywania pakunku. "Policjanci udowodnili mu handel narkotykami"

Nawet do 10 lat więzienia może grozić 24-latkowi zatrzymanemu przez wolskich policjantów. Mężczyzna jest podejrzany o handel narkotykami. Funkcjonariusze zabezpieczyli w jego mieszkaniu 300 gramów marihuany i kilka porcji kokainy.

- Ich zachowanie wskazywało, że "załatwiają" jakąś sprawę i chcą to zrobić jak najszybciej, byli zdenerwowani sytuacją i rozglądali się dookoła siebie. Czujni funkcjonariusze widząc, co się dzieje, przypuszczali, że doszło do przekazania substancji zabronionych. Okazało się, że czujność ich nie zawiodła i nie pomylili się - tłumaczyła.