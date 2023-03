Śmigłowce będą latać nad Warszawą. Wojsko wyjaśnia

W środę nad południowo-wschodnią częścią Warszawy pojawią się wojskowe śmigłowce. Jak wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, do wieczora realizowane ćwiczenia lotnicze.

W komentarzach pod wpisem doprecyzowano, że to "to standardowe szkolenie lotnicze". "Informujmy Państwa o tym, abyście Państwo nie byli zaskoczeni wzmożonym ruchem lotniczym wojskowych śmigłowców nad stolicą" - podano. Wśród komentujących pojawiły się także pytania w tonie "dlaczego akurat nad nami"? "Żołnierze szkołą się zarówno w "polu" jak i w terenie zurbanizowanym - co jest jednym z elementów skutecznego działania" - odpisywało cierpliwie dowództwo.