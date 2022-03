Ogromna kolejka po wyrobienie numeru PESEL. Punkt otworzyli o 8, chwilę później chętnych zapraszali na niedzielę

Czynny w niedzielę i sobotę

Jak poinformował Urząd m.st. Warszawy, centralny punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy na Stadionie Narodowym będzie czynny w tę sobotę i niedzielę od godziny 8 do godziny 16.

"Nowy punkt znajduje się we wschodniej części PGE Narodowego w pobliżu recepcji głównej. Za organizację punktu odpowiadają rząd i samorząd warszawski. Funkcję koordynatora placówki pełni miasto stołeczne Warszawa, za kwestie techniczne i przygotowanie stanowisk odpowiada rząd" - przekazali w komunikacie urzędnicy.

"Zaplanowano sto stanowisk nadawania numerów PESEL, do ich obsługi będzie oddelegowanych 60 pracowników miasta. Rząd ma zapewnić terminale do rejestracji, żeby nie trzeba było ich zabierać z urzędów dzielnic, przed którymi stoją długie kolejki. Takich punktów w przyszłości ma być więcej" - podał stołeczny ratusz.

Jak wejść do punktu?

Wejście do punktu nadawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym odbywa się bramami numer 1, 2, 3, 10 i 11 . Dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano wejście przez bramę numer 1. "Bezpłatny parking ogólnodostępny znajduje się na błoniach PGE Narodowego naprzeciwko wejścia bramą numer 1" - zaznaczył ratusz.

Numer PESEL na Stadionie Narodowym będą otrzymywać osoby, które bezpośrednio przeszły granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego. "Do wniosku należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę, dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości oraz fotografię spełniającą określone parametry" - wyliczył stołeczny ratusz.