"Nie w moim imieniu". Na protest przeciwko inwazji przyszli także Rosjanie

Jak relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, przed ambasadą zgromadziło się kilkaset osób. - Manifestujący odśpiewali hymny Ukrainy oraz Polski. Mają ze sobą transparenty z napisami: "Bądźmy z Ukrainą", "Putin jest zabójcą", "Stop Russian aggression", "Stand with Ukraine". Rozwinęli też ogromną flagę Ukrainy - opisuje Zieliński.

"Nie będziecie sami, jest z wami Polska"

- Przed chwilą wybrzmiały tutaj słowa: Kijów, Warszawa – wspólna sprawa. Te słowa są absolutnie prawdziwe. Stoimy tutaj poruszeni tym, co wydarzyło się nad ranem, pełni wsparcia i solidarności dla Ukrainy i Ukraińców, którzy przyszli tutaj, żeby zaprotestować przeciwko agresji - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy.

Jak dodała, agresja wobec Ukrainy to agresja wobec Europy. - Nie będzie bezpiecznej Polski czy Europy, bez bezpiecznej, integralnej, niepodległej Ukrainy. Dlatego jesteśmy tutaj, aby wyrazić solidarność i wsparcie, ale również, żeby zapewnić, że będziemy podejmować - jako posłanki czy posłowie - działania, żeby, na tyle ile to możliwe, zapewnić pomoc w Polsce - obiecała.

Zapewniła, że będą to działania "poza podziałami politycznymi". - Niezwykle wzruszające było, kiedy jeden po drugim wybrzmiał tutaj hymn Polski i Ukrainy. Padają nawiązania do 1 września '39 roku. Zebrane tutaj osoby obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich, rodzin, które zostały w Ukrainie. My łączymy się w tych obawach, ale chcemy powiedzieć: nie jesteście sami, nie będziecie sami, jest z wami Polska - powiedziała.