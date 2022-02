"Warszawa na pewno stanie na wysokości zadania, będziemy pomagać tak, jak będziemy mogli"

Zastrzegł, że za sytuacje kryzysowe w Polsce odpowiedzialny jest rząd. - My natomiast jesteśmy gotowi do współpracy. To jest taki moment, w którym przede wszystkim musimy współpracować. Zapewniam, że współpraca będzie na jak najwyższym poziomie - zadeklarował.

Warszawa przyjmie uchodźców z Ukrainy

Podał również, że rząd poinformował ratusz o konieczności przygotowania miejsc dla uchodźców. - My podaliśmy bardzo konkretne liczby, na które Warszawa jest gotowa, ale skoro rządzący o liczbach nie chcą mówić, powstrzymajmy się jeszcze z podawaniem konkretnych liczb. My jesteśmy gotowi. Takie miejsca przygotowaliśmy, żeby być przygotowanym na różne scenariusze - zapewniał prezydent stolicy.

Dodał też, że podczas sztabu kryzysowego zdecydowano o zwiększeniu dyżurów służb podlegających ratuszowi. - Zobowiązałem wszystkie służby, które mi podlegają do natychmiastowego raportowania incydentów, jeżeli mielibyśmy z takimi do czynienia, na przykład jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na razie tego typu incydentów nie było - przekazał.

Będą punkty punkty pomocowe dla Ukrainek i Ukraińców

Przypomniał też, że bardzo ważna jest solidarność. - Chciałem się zwrócić do wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby byli solidarni. Żeby wszyscy Ukraińcy, którzy są wśród nas wiedzieli, ze mają wśród nas przyjaciół. To może być dobre słowo, to może być ukraińska flaga w oknie. To mogą być sygnały poparcia w mediach społecznościowych. Apeluje, żebyśmy to robili, bo to jest ważne - prosił.