Wojewoda unieważnił wybór dyrektorki Teatru Dramatycznego. Ratusz: to próba cenzury

Wojewoda mazowiecki kwestionuje wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektorki Teatru Dramatycznego. Jego zdaniem zamierza ona zmienić go w "feministyczną instytucję kultury" i promować repertuar "o konotacjach ideologii lewicowej", rzekomo sprzeczny z tradycją tej sceny. Władze stolicy odpowiadają "to próba cenzury" i zapowiadają, że decyzję wojewody zaskarżą w sądzie.

Krytyka priorytetów i propozycji programowych

Nie spodobały się "złota wagina" i "radykalny feminizm"

Wojewodzie nie podoba się także zaproszenie do współpracy Marii Peszek i uczynienie hymnem teatru jej utworu "Viva la Vulva" (tłum. niech żyje srom). "Co więcej Monika Strzępka wyraziła wręcz swoje uznanie dla Marii Peszek, którą określiła jako 'jeden z głosów walki o prawa kobiet i społeczności LGBT+', wspierającej 'protesty w sprawach praw reprodukcyjnych'" - pisze wojewoda.

Kolejnym krytykowanym aspektem są deklaracje uczynienia z Teatru Dramatycznego "feministycznej instytucji kultury". Wojewoda upatruje to jako zapowiedź całkowitej zmiany linii programowej instytucji, co ma być niezgodne z oczekiwaniami organizatora.

"Wydarzeniem inaugurującym pięcioletnią kadencję nowej dyrektor było demonstracyjne zaprezentowanie przez nią swojego radykalnego feminizmu poprzez umieszczenie we foyer teatru rzeźby 'złotej waginy', która została tam wniesiona przez nową dyrekcję i artystki tej instytucji w specjalnym orszaku. W opinii dyrektor Teatru Dramatycznego eksponowanie monumentalnej rzeźby przedstawiającej żeński organ płciowy ma być 'wyrazem uznania dla kobiecości'. W rzeczywistości jest to jednak poniżające dla kobiet redukowanie kobiecości do jednej, seksualnej sfery życia ludzkiego. Godzi się zauważyć, że w podobny sposób, postrzeganie kobiet zniekształca przemysł pornograficzny. Ignorując ogromne bogactwo ról społecznych, jakie może pełnić kobieta, pornografia redukuje kobiecość do czysto biologicznego aspektu, który sprowadza się do zaspokajania potrzeb seksualnych" - czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody.