Wojewodzie brakuje podpisu prezydenta stolicy na wniosku o przejęcie rosyjskiej szkoły. Komentarz Trzaskowskiego

Wojewoda mazowiecki stwierdził, że wniosek warszawskiego ratusza w sprawie przejęcia budynku po rosyjskiej szkole jest "niekompletny". Zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy "nie znalazł czasu na własnoręczny podpis w tak ważnej sprawie". Do sprawy odniósł się w piątek Rafał Trzaskowski.

- Skoro udało nam się odzyskać ten budynek, to całkowicie naturalne jest to, że powinien służyć warszawskim uczennicom i uczniom. Takie pismo zostało ode mnie skierowane. Miejmy nadzieję, że taka decyzja zostanie podjęta - powiedział Rafał Trzaskowski.

Wniosek "niekompletny", "bez podpisu"

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że władze Warszawy wystąpiły do wojewody mazowieckiego o powierzenie samorządowi nieruchomości przy ulicy Kieleckiej 45, którą do tej pory zajmowała rosyjska ambasada. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiadał, że po remoncie obiekt ma służyć warszawskim dzieciom i zostanie przeznaczony na cele edukacyjne. We wtorek urząd wojewódzki potwierdził, że wniosek wpłynął. Ale według wojewody jest "niekompletny" i nie jest podpisany przez prezydenta.