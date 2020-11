Wojewoda podał termin oddania Szpitala Południowego

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał w czwartek, że powstający na Ursynowie Szpital Południowy zostanie oddany 22 stycznia. Poinformował również, że na Mazowszu zaplanowano budowę w sumie siedmiu takich tymczasowych placówek. Wszystkie mają być gotowe w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni - powiedział.

Szpital Południowy w Warszawie ma zostać kolejnym szpitalem tymczasowym do leczenia chorych na COVID-19. - Jesteśmy, moim zdaniem, na dobrej drodze do tego, żeby wszystkie formalności już niedługo ukończyć - powiedział wojewoda mazowiecki. Minister zdrowia, jak podał Radziwiłł, obowiązek zorganizowania szpitala tymczasowego w budynku Szpitala Południowego nałożył na miejski szpital na Solcu. Z kolei sam wojewoda nałożył obowiązek na prezydenta Warszawy, aby ten Szpital Południowy przygotować do warunków, które są niezbędne do tego, żeby tam rozpocząć przyjmowanie pacjentów.

- To jest szpital, który był planowany na późniejszy okres w przyszłym roku. Budżet państwa pokryje koszty przyspieszonego oddania do użytku tego budynku, a także dostosowania go do celu leczenia nieco większej niż założona liczby pacjentów, można powiedzieć, jednorodnych w tym zakresie, tzn. chorujących na COVID-19 - przypomniał Radziwiłł.

Jak zaznaczył, dużą część zaopatrzenia dostarczy Agencja Rezerw Materiałowych. - Reszta - to, co będzie potrzebne do uruchomienia tego szpitala - również będzie zakupiona ze środków budżetowych - powiedział.

"Nastąpiło opóźnienie"

Wojewoda przyznał, że w kwestiach formalności nastąpiło opóźnienie. - Wypełnieniem tych decyzji, o których mówiłem, poleceń, musi być porozumienie między miastem, szpitalem i wojewodą. W tym zakresie bardzo intensywnie od jakiegoś czasu pracujemy. Ze strony miasta są jakieś wątpliwości co do terminu, który został nałożony - zaznaczył.

Termin wyznaczono na 22 stycznia 2021 roku. - To jest termin dość odległy, ale zwracam uwagę na to, że był on poprzedzony analizami i wizytacją tego miejsca przez fachowców, w tym także mojego pełnomocnika do spraw organizacji szpitala - powiedział Radziwiłł.

- Wszystko wskazuje na to, również takie są deklaracje generalnego wykonawcy, że jest to termin, którego można dotrzymać. Najbliższe dni, jeśli nie godziny, to będzie sprawdzian również dla deklaracji m.st. Warszawy. Mam nadzieję, że uda się podpisać umowy w tym zakresie - podkreślił wojewoda.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wojewodę jeszcze przed dwoma tygodniami szpital tymczasowy ma obejmować nie mniej niż 300 łóżek, w tym nie mniej niż 80 miejsc leżących z respiratorem (tzw. łóżek respiratorowych)

Pozostałe szpitale tymczasowe zgodnie z harmonogramem

W trakcie konferencji Radziwiłł przypomniał, że na Mazowszu powstaje w sumie siedem szpitali tymczasowych, które będą dysponować od 100 do kilkuset łóżkami. Zaznaczył, że strategia przygotowania szpitali różni się w zależności od tego, czy lecznica powstaje w szpitalach, gdzie są niedokończone budynki czy w miejscu, gdzie nie było wcześniej podmiotu leczniczego. - Z tego wynika, że warunki, w jakich będą leczeni pacjenci, też mogą być różne, choć staramy się, żeby wszędzie było bezpiecznie - zapewnił.

Podkreślił, że wszystkie szpitale tymczasowe będą gotowe na przyjęcie pacjentów w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu tygodni. - Dziś odbyłem spotkanie w ramach zespołu zarządzania kryzysowego ze wszystkimi podmiotami, które organizują te szpitale. Zarówno szpital w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu, jak i na terenie Warszawy: na Okęciu, a także przy szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego przy Szaserów i szpital tymczasowy w budynku przyszłego Szpitala Południowego na Ursynowie - wszędzie prace postępują bardzo do przodu i wszystko wskazuje na to, że odbywa się to zgodnie z terminarzem, który założyliśmy - przekazał wojewoda.

