Wojewoda o powrocie Strzępki do teatru: chce uczynić ze sceny polityczną trybunę

- Jest to tego rodzaju sytuacja, kiedy byśmy kupowali w księgarni internetowej powieść Marqueza, a otrzymalibyśmy w domu paczkę z przesyłką, z której wypadłyby tanie harlequiny z kiosku - mówił w czwartek wojewoda mazowiecki. Tobiasz Bocheński odniósł się do wyroku sądu, na mocy którego, Monika Strzępka znów może być dyrektorką Teatru Dramatycznego.

W czwartek odbył się briefingu wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego, który był poświęcony wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego Teatru Dramatycznego. Monika Strzępka została powołana przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego na stanowisko dyrektorki placówki w sierpniu ubiegłego roku. W listopadzie wojewoda unieważnił jej wybór. Sprawa trafiła do sądu, ostatecznie (choć jeszcze nieprawomocnie) Strzępka może wrócić na stanowisko.

- Biorąc pod uwagę całość tej sprawy, ale biorąc pod uwagę przede wszystkim argumentację prawną, zamierzam odwołać się od wczorajszego wyroku, złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ta sprawa w tym tygodniu nie znajdzie swojego zakończenia, ponieważ ja, jako wojewoda mazowiecki, nie zgadzam się, by prezydent miasta stołecznego Warszawy stawiał się ponad prawem – powiedział wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Chodzi o "kwestie fundamentalne"

Powiedział także, że "radcowie prawni wystąpią z pismem o uzasadnienie wyroku, dlatego że jest to konieczny element". - W momencie, kiedy sąd nam go dostarczy, będziemy mieli termin, niezwłocznie złożymy odwołanie do Naczelnego Sadu Administracyjnego – dodał Bocheński. Przypomniał, że "wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, iż działania prawne prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie wyłonienia dyrektora Teatru Dramatycznego w konkursie nie nosiły - zdaniem sądu - znamion rażącego naruszenia prawa i istotnego naruszenia prawa".