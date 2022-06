Wojewoda nie dał zgody na otwarcie dwóch stacji metra na Woli i Bemowie

Jak poinformowało biuro prasowe wojewody mazowieckiego, ratusz nie dostarczył wszystkich dokumentów potrzebnych do wydania pozwolenia na użytkowanie dwóch nowych stacji drugiej linii metra: Ulrychów i Bemowo. Miasto wezwano do usunięcia braków w złożonych przed kilkoma dniami wnioskach.

Cały czas przedłuża się oczekiwanie na otwarcie dwóch bemowskich stacji metra: Bemowo i Ulrychów. We wtorek, jak przekazał ratusz komplet dokumentów został złożony do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Natomiast w piątek, zespół prasowy wojewody mazowieckiego poinformował, że dostarczona dokumentacja była niekompletna i inwestor czyli miasto zostało wezwane do usunięcia braków formalnych wniosków o pozwolenie na użytkowanie. "Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego traktuje sprawę priorytetowo, jednak bez kompletnej i prawidłowej dokumentacji nie może wydać pozytywnej decyzji. Kontrola na miejscu inwestycji jest możliwa dopiero po dostarczeniu niezbędnej i zgodnej z prawem dokumentacji" - przekazało biuro wojewody.